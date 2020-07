Bermuda, occhiali da sole e cagnolino migrante: così sbarcano 11 clandestini a Lampedusa (Di lunedì 27 luglio 2020) Lampedusa, 27 lug – Va bene scappare dalla fame e dalla guerra, però senza il cagnolino di famiglia non si va da nessuna parte. cagnolino, occhiali da sole e Bermuda, come una normale gita in spiaggia. Così ieri si sono presentati alla Guardia costiera di Lampedusa gli undici immigrati tunisini (più, ovviamente, il barboncino al guinzaglio al seguito della combriccola) a bordo di un barchino, proprio mentre tentavano di sbarcare verso la terra promessa (casa nostra). Gli immigrati sono stati intercettati e trasbordati sul gommone della Guardia costiera e fatti sbarcare a Molo Madonnina. Al loro arrivo sembravano più dei turisti in procinto di godersi il mare della Sicilia che migranti disperati: cappellini, pantaloncini colorati, ... Leggi su ilprimatonazionale

Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: Va bene scappare dalla fame e dalla guerra, però senza il cagnolino di famiglia non si va da nessuna parte - _Luzark : RT @IlPrimatoN: Va bene scappare dalla fame e dalla guerra, però senza il cagnolino di famiglia non si va da nessuna parte - Giusepp80706236 : RT @IlPrimatoN: Va bene scappare dalla fame e dalla guerra, però senza il cagnolino di famiglia non si va da nessuna parte - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: Va bene scappare dalla fame e dalla guerra, però senza il cagnolino di famiglia non si va da nessuna parte - BerniCurenai : INCREDIBILE ; SIAMO AL DOLCE Bermuda, occhiali da sole e cagnolino #migrante : così sbarcano 11 clandestini a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bermuda occhiali Bermuda, occhiali da sole e cagnolino migrante: così sbarcano 11 clandestini a Lampedusa Il Primato Nazionale