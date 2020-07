Berlusconi: “Non daremo soccorso parlamentare al centrosinistra” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – “Di fronte ad una serie di interpretazioni giornalistiche improprie che si ripetono in questi giorni, sono costretto a richiamare ancora una volta concetti che ho espresso in decine di occasioni pubbliche, interviste, dichiarazioni. Il senso di responsabilità istituzionale dimostrato da Forza Italia di fronte all’emergenza CoViD-19 non ha nulla a che fare con valutazioni di politica interna, non prelude ad alcun cambiamento di maggioranza né tanto meno ad alcun “soccorso” parlamentare al centro-sinistra”. Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Leggi su dire

