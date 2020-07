Berlusconi: Forza Italia non entra in maggioranza e non fornirà soccorso (Di lunedì 27 luglio 2020) Nessuna intenzione di entrare in maggioranza nè di fornire "soccorso" parlamentare: lo ribadisce il leader diForza Italai Silvio Berlusconi, "di fronte ad una serie di interpretazioni giornalistiche improprie che si ripetono in questi giorni". L'ex premier si dice "costretto a richiamare ancora una volta concetti che ho espresso in decine di occasioni pubbliche, interviste, dichiarazioni". E dunque afferma: "Il senso di responsabilità istituzionale dimostrato da Forza Italia di fronte all`emergenza CoViD-19 non ha nulla a che fare con valutazioni di politica interna, non prelude ad alcun cambiamento di maggioranza né tanto meno ad alcun 'soccorso' parlamentare al centro-sinistra".Berlusconi assicura ... Leggi su ilfogliettone

