Bentancur- Juventus: è la stagione della consacrazione (Di lunedì 27 luglio 2020) Rodrigo Bentancur è la piacevole certezza del campionato della Juventus. Non la classica scoperta di un calciatore, ma un’affermazione che nasce dalla crescita costante e tangibile degli ultimi anni. Il centrocampista uruguaiano si è imposto nel centrocampo dei bianconeri, unendo qualità e quantità. L’ex Boca Juniors ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per stare in una grande società come la Juventus e di essere molto duttile: Bentancur può giocare in tutti i ruoli del centrocampo ed essere contestualmente capace di inserirsi in zona gol e di fornire un contributo prezioso nella fase di non possesso. Il ragazzo, classe 1997, è diventato uno dei calciatori preferiti da Maurizio Sarri. Perchè il tecnico della ... Leggi su alfredopedulla

