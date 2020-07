Benfica, la richiesta di Jorge Jesus è… Cavani (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Benfica sogna Edinson Cavani per l'attacco. Non è una novità che dal Portogallo si stia spingendo verso il Matador per tornare a far volare più in alto possibile le Aquile. Secondo quanto riportano i media lusitani, sarebbe l'ex Psg il principale obiettivo del club.Cavani: lo vuole Jorge Jesuscaption id="attachment 995437" align="alignnone" width="468" Jorge Jesus (getty images9/captionIl nuovo manager Jorge Jesus ha indicato in Cavani il grande obiettivo per il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Sarebbe proprio sotto consiglio del neo allenatore che il Benfica si sarebbe mosso per provare a mettere a segno il grande colpo. I lusitani avrebbero avviato i contatti ... Leggi su itasportpress

Calciomercato Inter, Cavani rifiuta il Benfica: nerazzurri alla finestra

No di Edinson Cavani al Benfica, e l’Inter festeggia: i nerazzurri, tra i club in corsa per garantirsi le prestazioni dell’attaccante uruguaiano che lascerà il Psg a fine stagione, registrano l’arenar ...

DAL PORTOGALLO - Frenata del Benfica, Cavani chiede troppo, anche l'Inter tra i club interessati al Matador

Frenata totale per il passaggio di Edinson Cavani al Benfica. Secondo A Bola, le richieste eccessive dell'attaccante uruguaiano (in scadenza con il Psg) sono insostenibili per il Benfica, quindi la di ...

