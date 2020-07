Benevento, ecco il primo colpo: Glik sbarca a Roma per le visite mediche (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è fatto attendere ma alla fine Kamil Glik sta per firmare il contratto che lo legherà al Benevento per le prossime tre stagioni. Il difensore polacco ha lasciato il Monaco e questa mattina è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart. Glik sarà di fatto il primo acquisto per la serie A della Strega, dopo lo stop imposto dai medici a Remy. “Mi è mancata l’Italia, mi è mancata la serie A“, sono state le prime parole del centrale prima di entrare nella clinica per sostenere le visite mediche. Ad accompagnarlo il medico sociale del Benevento, il dottor Stefano ... Leggi su anteprima24

