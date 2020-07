Benevento, è già futuro: la Strega saluta il “Vigorito” perdendo sotto lo sguardo di Glik (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Da una parte la voglia di nuovi record, dall’altra la speranza di agganciare il treno play off. Al “Ciro Vigorito” vince il Chievo, al quale basta un gol di Garritano per mandare al tappeto il Benevento. La formazione di Pippo Inzaghi cade nell’ultima gara casalinga della stagione, andando al tappeto sotto lo sguardo di Kamil Glik. Svolte le visite mediche a Roma, il neo acquisto giallorosso ha seguito la sfida in tribuna al fianco del presidente Oreste Vigorito, fresco di cittadinanza onoraria. Si tratta del primo stop casalingo per i sanniti che venerdì chiuderanno il campionato ad Ascoli. La partita – Per l’ultima in casa Inzaghi sceglie il 4-4-2, lasciando ancora una volta Gori in panchina e regalando una maglia ... Leggi su anteprima24

