Benedetta Parodi Bake Off, dettaglio particolare dietro le quinte (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) dietro le quinte di Bake Off ecco Benedetta Parodi che sotto il vestito ha abbinato delle semplicissime sneakers bianche Di recente è tornata alla ribalta Benedetta Parodi per via dell’anniversario di matrimonio con il marito Fabio Caressa. La giornalista, conduttrice tv e maga indiscussa dei fornelli ha deciso di festeggiarlo con i suoi fan di Instagram. Sposati dal 1999, hanno festeggiano insieme 21 anni. La coppia ha anche tre figli stupendi che si chiamano Eleonora, Diego e Matilde. La Parodi ha dunque voluto festeggiare questo giorno speciale con un messaggio d’amore per il suo Fabio. Al messaggio ha abbinato uno scatto del passato, e sotto ha anche messo un cuoricino. I due nella FOTO sono più giovani ma ... Leggi su kontrokultura

tommowayyyyy : RT @tommo__way: Ma H quando vuole cucinare italiano le guarda le ricette di Benedetta Parodi? - letydark855846 : RT @clabotta86j: Il marito di Benedetta Parodi è listato a lutto - clabotta86j : Il marito di Benedetta Parodi è listato a lutto - Gigadesires : Il marito di Benedetta Parodi che dice? Bergomi respira ancora? #JuveSampdoria - tommo__way : Ma H quando vuole cucinare italiano le guarda le ricette di Benedetta Parodi? -