Belen Rodriguez, la mamma lapidaria: “Sempre per la mia famiglia” (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo le interminabili chicchere sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la mamma della showgirl zittisce tutti: “Sempre per la mia famiglia” Belen Rodriguez, Fonte foto: Instagram (@BelenRodriguezreal)La relazione d’amore che legava la bella showgirl argentina, Belen Rodriguez, a Stefano De Martino, sembra ormai essere molto lontana ed entrambi hanno preso la loro strada. Per il noto conduttore di ‘Made In Sud‘ le cose sembrano essersi messe al proprio posto soprattutto a livello lavorativo; De Martino, infatti, ha avuto davvero molto successo come conduttore del noto programma Rai tanto che ci sarà una puntata extra della ... Leggi su chenews

Clachica2La : RT @BlitzTVit: Belen Rodriguez, nuova frecciatina all'ex Stefano de Martino? La showgirl posta su Instagram una frase sulla lealtà Guarda… - fainformazione : Infortunio Gerry Scotti con le stampelle ecco il video... Infortunio per Gerry Scotti, con le stampelle durante le… - fainfocronaca : Infortunio Gerry Scotti con le stampelle ecco il video... Infortunio per Gerry Scotti, con le stampelle durante le… - BlitzTVit : Belen Rodriguez, nuova frecciatina all'ex Stefano de Martino? La showgirl posta su Instagram una frase sulla lealtà… - zazoomblog : Belen Rodriguez e Andrea Iannone: il clamoroso ritorno dopo Stefano De Martino [FOTO] - #Belen #Rodriguez #Andrea… -