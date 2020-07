Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino su Instagram: 'Lealtà...' (Di lunedì 27 luglio 2020) Mentre è in vacanza con gli amici, sembra ancora pensare a . La showgirl, recentmente fotografata di nuovo assieme al fidanzato Gianmaria Antinolfi, ha pubblicato un post che sembra riferirsi all'ex ... Leggi su leggo

BlitzTVit : Belen Rodriguez, nuova frecciatina all'ex Stefano de Martino? La showgirl posta su Instagram una frase sulla lealtà… - zazoomblog : Belen Rodriguez e Andrea Iannone: il clamoroso ritorno dopo Stefano De Martino [FOTO] - #Belen #Rodriguez #Andrea… - infoitcultura : Belen Rodriguez colpisce ancora in punta fioretto, tira in ballo la lealtà e la fedeltà - ilgiornale : Spesso le parole fanno più male delle azioni e Belen Rodriguez sembra mette in pratica il principio della goccia ci… - zazoomblog : “Pessimo esempio di madre” Belen Rodriguez attaccata per il suo ruolo di genitore - #“Pessimo #esempio #madre”… -