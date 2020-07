Belen Rodiguez hot sui social, scatto sexy ad Ibiza: farfalla in vista (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Belen Rodriguez ha usualmente ben abituato i propri seguaci sui social, divulgando scatti spesso ammiccando ed intrisi di una sensualità quasi senza pari. La showgirl e presentatrice argentina, oltre che ex compagna del pilota Andrea Iannone, ha recentemente pubblicato un’immagine che la ritrae in costume, ad Ibiza, palesando il suo fisico scultoreo e sexy. Di seguito la FOTO menzionata. View this post on Instagram 𝙸𝚋𝚒𝚣𝚊 @mefuireal A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@Belenrodriguezreal) on Jul 26, 2020 at 11:27am PDT Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodiguez Belen Rodriguez: è amore con Gianmaria Antinolfi. La foto del bacio Lanostratv Belen scrive "Lealtà" sui social: altra frecciatina all'ex

Belen Rodriguez è in vacanza a Ibiza con i suoi amici, ma da alcune sue storie social pare che la showgirl argentina pensi ancora a Stefano De Martino. GUARDA ANCHE: Belen Rodriguez, Stefano de Martin ...

Belen Rodriguez, che fascino in bikini: lo scatto perfetto per i fan

Belen Rodriguez vola a Ibiza per godersi un po’ di meritato riposo e tentare di sfuggire ai rumors di gossip. La showgirl incanta in bikini su Instagram. Proseguono le vacanze di Belen Rodriguez a Ibi ...

Belen Rodriguez è in vacanza a Ibiza con i suoi amici, ma da alcune sue storie social pare che la showgirl argentina pensi ancora a Stefano De Martino. GUARDA ANCHE: Belen Rodriguez, Stefano de Martin ...Belen Rodriguez vola a Ibiza per godersi un po’ di meritato riposo e tentare di sfuggire ai rumors di gossip. La showgirl incanta in bikini su Instagram. Proseguono le vacanze di Belen Rodriguez a Ibi ...