Belen, la mamma con una sola frase mette all’angolo Stefano De Martino (Di lunedì 27 luglio 2020) Belen ha dimostrato di avercela tanto con il suo ex marito Stefano De Martino e, anche se non si sa con certezza cosa abbia determinato la fine del matrimonio, una cosa è sicura: Belen è rimasta molto ferita. Stefano e Belen, la fine di un amore Belen credeva davvero nella sua famiglia tanto da averci riprovato per la seconda volta a farla funzionare. Belen e Stefano non erano solo una coppia ma una famiglia con un bambino e, dunque, Belen come mamma è stata felicissima di aver ritrovato il marito e la compattezza della famiglia a cui ha dato più di una volta la dimostrazione di tenerci. Ha un po’ fatto scalpore che dopo pochi giorni dalla fine del ... Leggi su baritalianews

infoitcultura : Belen Rodriguez e il momento delicato: le parole di mamma Veronica - zazoomblog : Belen Rodriguez sta male? Le parole di mamma Veronica - #Belen #Rodriguez #male? #parole - zazoomblog : Belen Rodriguez momento delicato per lei: mamma Veronica preoccupata? - #Belen #Rodriguez #momento #delicato… - Alessio96098717 : @bonnie379 Ne sono certo, ma è giunta l'ora di salutarle, ora sei una mamma! (Non sono serio, è solo la parafrasi… - infoitcultura : Belen e Stefano, niente saluto in aeroporto e la mamma prende le parti della figlia -