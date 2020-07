Beautiful anticipazioni: Thomas droga Liam (Di lunedì 27 luglio 2020) Beautiful - Matthew Atkinson e Scott Clifton Le macchinazioni di Thomas (Matthew Atkinson), già colpevole della morte di Emma (Nia Sioux), sono solo all’inizio. Nelle puntate di Beautiful in onda questa settimana su Canale 5 il giovane Forrester porterà avanti il suo piano per allontanare definitivamente Hope (Annika Noelle) da Liam (Scott Clifton), drogando quest’ultimo e spingendolo nel letto di sua sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Beautiful anticipazioni da lunedì 27 a venerdì 31 luglio Thomas approfitta di una giornata a casa di Steffy per attuare il suo diabolico piano, e versa qualcosa nel bicchiere di Liam. Poi, ... Leggi su davidemaggio

