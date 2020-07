BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 28 luglio 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 28 luglio 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntate dal 2 all’8 agosto 2020La voglia di Liam (Scott Clifton) di vivere una serata di festa ha innervosito Hope (Annika Noelle), che ha accusato il suo ex di dimenticare troppo facilmente la perdita di Beth. Hope e Thomas (Matthew Atkinson) decidono di tornare a casa, ma prima il ragazzo insiste con la sorella affinché Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non continui a negare a se stessa ciò che prova ancora per Liam. Wyatt (Darin Brooks) è felice all’idea di convivere con Flo (Katrina Bowden), proprio come sognavano da ragazzini. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere ... Leggi su tvsoap

