Beatrice Valli dopo la gravidanza: «Le smagliature, il corpo che cambia. Non sono perfetta, nessuno lo è» (Di lunedì 27 luglio 2020) Beatrice Valli, che con Marco Fantini ha dato alla luce, il 13 maggio, la sua Azzurra, non ha fatto eccezione. E benché educazione vorrebbe che nessuno dovesse mai difendersi dalla cattiveria altrui, specie se gratuita, si è trovata a pubblicare su Instagram un video, apologia della maternità e dei corpi in divenire. «Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto il seno, pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre. Io non sono perfetta, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide. E nsplendidoi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita è sempre un gesto di grande coraggio», ha scritto su Instagram la ragazza, madre venticinquenne di tre bambini. Leggi su vanityfair

