Battiti Live, stasera la prima puntata: da Elodie a Elettra Lamborghini, tutti gli artisti sul palco (Di lunedì 27 luglio 2020) Tutto pronto per la prima puntata di , in onda questa sera lunedì 27 luglio alle 21.15 su Italia 1. La kermesse organizzata da Radio Norba avrà un format molto particolare a causa delle restrizioni ... Leggi su leggo

Laufan845 : RT @castellanacaves: Siete pronti per Battiti Live? Il grande evento musicale di @radionorba torna da questa sera con grandi artisti e spe… - IlContiAndrea : Battiti Live torna su Italia Uno: ecco la scaletta e tutti i cantanti che si esibiranno - LIDAMUGNAI : RT @PieroPelu: Ricominciamo, mattone su mattone a rimettere in piedi la grande casa dello spettacolo. Grandi Battiti live, voi siete le fon… - fepgrouplive : RT @PieroPelu: Ricominciamo, mattone su mattone a rimettere in piedi la grande casa dello spettacolo. Grandi Battiti live, voi siete le fon… - lamiky78 : RT @SkyTG24: Battiti Live 2020 in tv, la scaletta degli artisti e degli ospiti -