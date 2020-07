Battiti Live 2020, diretta prima puntata su Italia 1: Diodato (Di lunedì 27 luglio 2020) Live placement Oggi, lunedì 27 luglio su Italia 1, andrà in onda in prima serata la prima puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live, il primo evento a riportare la musica Live in televisione ed unico appuntamento tv dell’estate musicale Italiane. Dopo essere andato in onda ieri anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it, questa sera l'evento viene trasmesso anche da Italia 1.Lo show andrà in onda da Otranto, sul mega palco allestito nel Castello Aragonese. Sin dalla prima puntata, però, toccherà altre città della Puglia grazie alle esibizioni on the road e ai gruppi di ascolto organizzati in spiaggia, dove la webstar ... Leggi su blogo

JessicaMa____ : RT @ViviCastellanaG: Grotte di Castellana - Per Battiti Live 2020 Fabrizio Moro va... sottoterra - andratuttobenee : torno a casa e a battiti live parte la isla, my rights - addictedtoyouB : Grande trovata mandare in tv battiti live e radio bruno estate nella stessa serata - livelifeVale : RT @Masse78: MA BASTA CON QUESTI “Wind summer festival” o “Battiti live”. NOI ABBIAMO VISSUTO IL FESTIVALBAR, LE COMPILATION BLU E ROSSE, L… - cbzmlt : RT @__harryshands: MI STATE DICENDO CHE BATTITI LIVE È STATO REGISTRATO DA POCO? ?? MARONNNN, vi scanno se a Febbraio non mi fate fare quel… -