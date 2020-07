“Basta ritocchini, sembri il Ken Umano”. Ilary Blasi, l’ultima foto fa ‘inorridire’ i fan (Di lunedì 27 luglio 2020) Ilary Blasi si gode il sole estivo sul bagnasciuga di Sabaudia. La conduttrice e moglie di Francesco Totti ha pubblicato una foto, ma c’è qualcosa nel suo viso che non convince i follower. L’accusa è che Ilary si sia sottoposta a un altro ritocchino al viso e i commenti sono stati al veleno: “È irriconoscibile in questa foto, tutta gonfia” si legge tra i commenti. “Tra un po’ sei irriconoscibile se continui a ritoccarti. Eri tanto bella prima”; “Ti stai rovinando con tutto questo botulino. Basta, sei bella lo stesso” si legge ancora tra i commenti. “Si sta trasformando anche lei in un mostro”, “Sembra il Ken umano”. Ma c’è anche chi se la prende con i follower che attaccano Lady Totti: ... Leggi su caffeinamagazine

EzioRocchiBalbi : @mavisini ??e basta ritocchini! -

