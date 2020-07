Basket – Cremona cambia idea: accordo con uno sponsor, si iscriverà alla prossima Serie A! (Di lunedì 27 luglio 2020) Lo scorso 12 luglio Cremona aveva annunciato la volontà di non iscriversi al prossimo campionato di Serie A. La formazione lombarda ha però cambiato idea nelle ultime ore, grazie all’accordo con un importante sponsor (Corazzi Fibre), decidendo di prendere parte alla Serie A 2020-2021. “Venerdì siamo stati contattati da un’importante azienda di Cremona – ha scritto il club -. Con Antonella e Alberto Corazzi ci siamo trovati alle 10, domenica mattina e abbiamo terminato attorno ad un’allegra tavolata e a una grigliata estiva. Non hanno avuto incertezze”. “Nella ricorrenza dei trent’anni dalla scomparsa di nostro padre e dei settanta anni ... Leggi su sportfair

