Bari, trasferiti nel Cara 400 migranti dalla Sicilia. La Lega: "Potrebbero esserci dei positivi" (Di lunedì 27 luglio 2020) Emanuela Carucci Il prefetto di Bari, Antonia Bellomo, ha annunciato che il Cara sarà ridimensionato. Il deputato della Lega, Rossano Sasso, in visita nella struttura dichiara: "Potrebbero esserci dei positivi". L'epidemiologo Gianluigi Lopalco: "I migranti non hanno contatti sociali" Sicilia - Puglia, viaggio di sola andata. Ormai la questione dell'arrivo degli immigrati nel "tacco d'Italia" preoccupa e non poco. Sbarcano a Lampedusa e da lì vengono mandati nei centri di prima accoglienza pugliesi: tra il Cara di Bari, l'hotspot di Taranto e la struttura di Brindisi-Restinco convertita in "centro di quarantena" dal Viminale per gli immigrati appena sbarcati e positivi al Covid. ... Leggi su ilgiornale

Dalla Sicilia al Cara di Bari, trasferiti 180 immigrati dalla provincia di Agrigento

Covid-19, tamponi sugli ospiti del centro accoglienza di Bari: nessun positivo

Il Cara di Bari risulta avere tutti gli ospiti negativi al coronavirus: sui migranti sono stati effettuati lo screening sierologico e il tampone.

