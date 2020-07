Barcellona, scoppia il caso Arthur: il centrocampista resta in Brasile, non vuole giocare la Champions (Di lunedì 27 luglio 2020) Clamoroso in casa Barcellona: Arthur si rifiuta di tornare in Spagna per riprendere gli allenamenti in vista della Champions League.Juventus, senti Ancelotti: “Scudetto meritato, su Sarri ho la mia idea. Napoli? Esperienza positiva, la sfida con il Barcellona…”Il centrocampista del club catalano dalla prossima stagione sarà un giocatore della Juventus, l'affare chiuso qualche settimana fa vedrà Pjanic fare il percorso inverso. Il regista verdeoro si trova al momento in vacanza in Brasile e avrebbe ammesso di non voler fare ritorno per disputare l'ultima parte di stagione con i blaugrana. Situazione davvero paradossale quella legata ad Arthur che, come confermato da indiscrezioni del Mundo Deportivo, non avrebbe accettato di buon grado il ... Leggi su mediagol

