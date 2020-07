Barcellona, grana Arthur: resta in Brasile, per lui il contratto è finito ma… manca la Champions! (Di lunedì 27 luglio 2020) Nelle scorse settimane Juventus e Barcellona hanno ufficializzato lo scambio Pjanic-Arthur. Le stagioni dei due calciatori però sono terminate in maniera differente: il primo ha vinto lo scudetto contro la Juventus, giocando da protagonista e adesso punta alla Champions League; il secondo è scivolato indietro nelle gerarchie fino a restare praticamente escluso anche in ottica Champions. Per questo motivo Arthur, che non ha avuto nemmeno la possibilità di vincere la Liga, andata al Real Madrid, ha deciso di tornarsene in Brasile. Quella che era inizialmente una normale vacanza per rilassarsi qualche giorno dopo le fatiche del campionato, si è trasformata in una vera e propria grana per il Barcellona: il calciatore infatti non vuole ... Leggi su sportfair

Rafa7227 : E' evidente che queste partite non servono a preparare la sfida col Barcellona, anzi non servono a niente, perché v… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona grana Barcellona, grana Griezmann: la famiglia attacca Setien per il poco utilizzo Tutto Napoli BARCELLONA - Nuove grane per Bartomeu e Setien: Arthur non si è presentato al ritiro e non si unirà alla squadra per la Champions

Nuove grane per il Barcellona. Dopo le polemiche sull'allenatore Setien, la mancata vittoria della Liga, i ripetuti sfoghi di Messi, un'altra polemica infiamma il club blaugrana. Da quanto riporta Spo ...

Onda Cero: "Real Madrid, Bale rifiuta la convocazione di Zidane"

MADRID (SPAGNA) - II Real Madrid è riuscito a ritrovare il successo nella Liga battendo la concorrenza del Barcellona. Ma la stagione dei Blancos non è stata tutta rose e fiori. La società spagnola, i ...

Nuove grane per il Barcellona. Dopo le polemiche sull'allenatore Setien, la mancata vittoria della Liga, i ripetuti sfoghi di Messi, un'altra polemica infiamma il club blaugrana. Da quanto riporta Spo ...MADRID (SPAGNA) - II Real Madrid è riuscito a ritrovare il successo nella Liga battendo la concorrenza del Barcellona. Ma la stagione dei Blancos non è stata tutta rose e fiori. La società spagnola, i ...