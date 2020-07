Barcellona, contro il Napoli potrebbe rientrare Dembelè (Di lunedì 27 luglio 2020) Sul Corriere dello Sport il punto dall’infermeria del Barcellona in vista della sfida di Champions contro il Napoli. Setién conta di recuperare Griezmann, Lenglet ma anche Ousmane Dembelé. L’ex Borussia Dortmund è fuori causa dallo scorso novembre e mentre i compagni sono in vacanza sta proseguendo la riabilitazione. Ci sono buone possibilità che possa riprendersi in tempo per la partita contro il Napoli. L'articolo Barcellona, contro il Napoli potrebbe rientrare Dembelè ilNapolista. Leggi su ilnapolista

