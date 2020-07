Barack e Michelle Obama insieme per la prima puntata di “The Michelle Obama Podcast” (Di lunedì 27 luglio 2020) Per la prima puntata di “The Michelle Obama Podcast”, Spotify e la casa di produzione Obamas Higher Ground Productions hanno annunciato che sarà prioprio l’ex Presidente il primo ospite. Secondo un comunicato stampa la coppia permetterà agli ascoltatori di conoscere megliola loro vita da quando hanno lasciato la Casa Bianca. Discuteranno anche della comunità, del potere dell’amore nelle relazioni e di come si sono adattati alla pandemia globale di COVID-19. “Come la maggior parte degli americani, abbiamo trascorso molto tempo insieme in quarantena”, afferma Michelle nell’episodio. “Non sembri troppo contenta di questo”, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

shaheda_shah : @VickyJones7 Barack or Michelle Obama. Alexander Hamilton and Indira Ghandi. - Jenazar : 1. Gene Simmons 2. Barack Obama 3. Michelle Obama 4. Joe Biden 5. Eric Estrada - goshy_37 : MA IN CHE SENSO SU SPOTIFY C’É UNA SEZIONE DEDICATA A MICHELLE E BARACK OBAMA #Tiziaparty - infoitcultura : Harry e Meghan Marke, sulla orme di Barack e Michelle Obama - VanityFairIt : Le nuove battaglie (e i nuovi riferimenti) della coppia -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Michelle Harry e Meghan Marke, sulla orme di Barack e Michelle Obama Vanity Fair Italia Michelle Obama incita gli elettori a registrarsi per votare a novembre

Il messaggio di Michelle Obama è stato diffuso da When We All Vote, un’organizzazione non partigiana, impegnata per la registrazione degli elettori. La Obama è la co-presidente di questa organizzazion ...

Barack Obama, Joe Biden e il video nostalgico contro Trump

Per la gioia dei loro fan, Barack Obama e Joe Biden hanno rilasciato un video per promuovere l’elezione dell’ex vice presidente alle presidenziali del prossimo autunno. Nel corso del filmato che dura ...

Il messaggio di Michelle Obama è stato diffuso da When We All Vote, un’organizzazione non partigiana, impegnata per la registrazione degli elettori. La Obama è la co-presidente di questa organizzazion ...Per la gioia dei loro fan, Barack Obama e Joe Biden hanno rilasciato un video per promuovere l’elezione dell’ex vice presidente alle presidenziali del prossimo autunno. Nel corso del filmato che dura ...