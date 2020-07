Banchi innovativi, all’Ovidio di Sulmona si usano già (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – Sedile flessibile, superficie di lavoro regolabile, porta-borracce e una base con rotelle che può garantire facilmente gli spostamenti, favorendo così i lavori in gruppo. I banchi innovativi di cui si parla in questi giorni sono stati già scelti da molte scuole italiane soprattutto per la didattica laboratoriale. Tra questi, anche l’istituto ‘Ovidio’ di Sulmona, che li ha sperimentati già 4 anni fa all’interno del laboratorio linguistico e dell’aula 3.0 dedicata a Fabrizia Di Lorenzo, la studentessa abruzzese morta nell’attentato di Berlino del dicembre 2016. Leggi su dire

Non ho mai capito perché gli studenti a scuola debbano stare scomodi, seduti su sedie di legno che dopo sei ore di scuola ti distruggono il culo. Il dibattito nato in queste ore sull’introduzione di 1 ...

Non ho mai capito perché gli studenti a scuola debbano stare scomodi, seduti su sedie di legno che dopo sei ore di scuola ti distruggono il culo. Il dibattito nato in queste ore sull'introduzione di 1 ...