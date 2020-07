Banche, la Consob proroga di due giorni l’offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi: fino al 30 luglio. Le adesioni salgono al 43,5% (Di lunedì 27 luglio 2020) La Consob ha disposto la proroga d’ufficio del periodo di adesione dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo su Ubi per altri due giorni: si concluderà il 30 luglio e non martedì 28 come previsto. Intanto le adesioni all’offerta sono salite al 43,48%, grazie all’apporto, nella giornata di lunedì, di oltre il 10,82% del capitale di Ubi, il dato più alto dall’avvio dell’opas. In vista della chiusura dell’offerta, Ubi in Borsa ha fatto registrare un tonfo dell’8,82%, a 3,326 euro mentre Intesa ha ceduto lo 0,77% a 1,801 euro, allontanandosi dai valori dell’offerta. Il calo è spiegato dal fatto che i titoli di Ubi acquistati sul ... Leggi su ilfattoquotidiano

