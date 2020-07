Baldassarre Castiglione e Raffaello: tra armonia e cultura (Di lunedì 27 luglio 2020) A Urbino, un'esposizione sorprendente racconta le vite intrecciate di due grandi protagonisti del Rinascimento: l'insuperato intellettuale di corte e il divino pittore.Volevo realizzare a Urbino l'opera che nel 1513 fu messa in scena nel teatro di allora, in prossimità del Palazzo Ducale: La Calandria del cardinal Bernardo Dovizi da Bibbiena, l'uomo che voleva far sposare (con sua nipote). Sentite Vasari: «Avendo Raffaello stretta e domestica amicizia con Bernardo Divizio cardinale di Bibbiena, e però lo infestava già molti anni per dargli moglie: et egli non la recusava, ma diceva volere ancora aspettare quattro anni». Rimandava, non voleva offendere l'amico: Raffaello era un uomo gentile. L'unica cosa che gli interessava era dipingere: nessuno ha dipinto meglio di lui e più di lui.Vasari ci dice della perfetta ... Leggi su panorama

Curata da Vittorio Sgarbi ed Elisabetta Soletti, Baldassarre Castiglione e Raffaello. Volti e momenti della civiltà di corte è un complesso e sfaccettato affresco che parte dalla figura dell'autore de ...

