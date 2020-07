Baby K Instagram, a bordo piscina sensuale come Shakira in bikini: «Wow, insegnaci la perfezione!» (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ragazza della porta accanto”, sono queste le parole con cui si descrive la stupenda Baby K. Cantante frizzante dalla sensualità esplosiva, nonostante il 2020 sia un anno molto discutibile lei ne sta tirando fuori il meglio. Il suo ultimo brano, “Non mi basti più”, è diventato disco d’oro. Un featuring interessante con Chiara Ferragni che sembra aver dato i suoi frutti davvero in pochissimo tempo. Per festeggiare queste belle notizie Baby K condivide una foto che ha tolto il fiato a gran parte del suo pubblico. La cantante si è fatta conoscere con il suo singolo “Roma Bangkok” e con la sua bellezza fuori dal comune. Non un attimo di tregua e sempre pronta sfornare nuovi singoli. leggi anche l’articolo —> Naike Rivelli senza veli di schiena, ma lo specchio svela ... Leggi su urbanpost

lilpadfooot : aiuto un bonazzo mi ha ricambiato il follow su instagram i'm here baby ?? - BABY_LEO_BILL : RT @VitaLussoo: Capri, Italy ?????? #vita #lusso #vitalusso ?? - YellowithF : Raga seguitemi la baby boss su Instagram ?????? - helloimaury : @zjcarus Sotto un post di Instagram gli stanno arrivando centinaia di commenti con scritto “Zayn trust us we will k*ll your new baby” - wineloverblogg : @folonaritenute B.S.T. SYRAH E MERLOT Toscana IGT B.S.T. o meglio, Baby Super Tuscan, rappresentano un progetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Baby Instagram Baby gang di minorenni: metodi da malavitosi e il gruppo Instagram per esaltare le estorsioni ai... Il Gazzettino Baby K e Chiara Ferragni regine dell'estate: "Non mi basta più" è disco d'oro

Milano, 27 luglio 2020 - Gli ingredienti per il perfetto tormentone estivo c'erano tutti. E la coppia d'oro Baby K e Chiara Ferragni non ha certo deluso le aspettative. Il brano "Non mi basta più" è t ...

Di Biagio: "Da Demba a Horvath, bravi i ‘baby’"

La Spal torna a muovere la classifica dopo la lunga striscia di sconfitte consecutive, e Gigi Di Biagio applaude la squadra all’insegna della linea verde. Non cambia nulla ai fini della classifica, ma ...

Milano, 27 luglio 2020 - Gli ingredienti per il perfetto tormentone estivo c'erano tutti. E la coppia d'oro Baby K e Chiara Ferragni non ha certo deluso le aspettative. Il brano "Non mi basta più" è t ...La Spal torna a muovere la classifica dopo la lunga striscia di sconfitte consecutive, e Gigi Di Biagio applaude la squadra all’insegna della linea verde. Non cambia nulla ai fini della classifica, ma ...