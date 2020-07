Azzolina: “servono più assunzioni. A lavoro per dare più personale alle scuole” (Di lunedì 27 luglio 2020) Le scuole chiedono più assunzioni. Azzolina: “stiamo già costruendo il decreto per ripartire l’organico a tutte le regioni d’Italia” Le scuole si stanno preparano alla ripartenza, il rispetto delle disposizioni anti-Covid richiede però più assunzioni; in merito la ministra Azzolina dichiara: “stiamo già costruendo al Ministero dell’Istruzione il decreto per ripartire l’organico a tutte le regioni d’Italia”. All’indomani della riapertura le istituzioni scolastiche non sembrano comunque essere prive di problemi. Molte criticità riguardano gli spazi che i ragazzi e gli insegnanti dovranno usufruire. “Dopo anni di tagli alla scuola– commenta la ministra Azzolina- dove i problemi di edilizia ... Leggi su zon

Azzolina “servono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Azzolina “servono