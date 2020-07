Avowed: lo Skyrim di Obsidian uscirà solo a fine 2022 o nel 2023 per un insider che rivela tanti dettagli (Di lunedì 27 luglio 2020) Per quanto Halo Infinite abbia inevitabilmente attirato su di sé la luce di gran parte dei riflettori, l'Xbox Games Showcase della scorsa settimana non ci ha di certo regalato solo nuove informazioni sull'atteso ritorno di Master Chief ma ha anche cercato di darci un'idea dei titoli first-party in arrivo cortesia degli Xbox Game Studios.Tutti progetti mostrati attraverso teaser e apparentemente molto lontani ma che hanno comunque saputo incuriosire. Un esempio su tutti è sicuramente Avowed, l'RPG in prima persona di Obsidian Entertainment ambientato all'interno dell'universo di Pillars of Eternity e battezzato già da molti come un titolo che ha l'ambizione di proporsi come novello The Elder Scrolls V: Skyrim. Il progetto è completamente avvolto nel mistero ma a quanto pare un ... Leggi su eurogamer

Avowed vanterà un open world più denso rispetto a quello di The Elder Scrolls V: Skyrim e supporterà le mod su PC: lo rivela un leak insieme a tanti altri dettagli. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 27/07 ...

Avowed, l'anteprima del colossal fantasy di Obsidian

Per il momento di Avowed abbiamo visto una breve sequenza in computer grafica, forse realizzata con gli asset di gioco ma incapace di fornirci indizi di natura tecnica. Ci regala però diverse informaz ...

