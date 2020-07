Avete mai visto il compagno di Laura Freddi? Ha 47 anni ed è un fisioterapista [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Leonardo D’Amico è il compagno di Laura Freddi e il suo futuro marito. L’ex stella di Non è la Rai ha trovato l’amore e presto convolerà a nozze con l’uomo che è al suo fianco ormai da diversi anni. Invitati al loro matrimonio anche il suo storico ex Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli. Chi è Leonardo D’Amico, il compagno di Laura Freddi FOTO Classe 1973, Leonardo D’Amico è originario di Roma ed è un fisioterapista molto conosciuto. Lavora nella Capitale, dove ha uno studio medico ed inoltre si occupa della Nazionale italiana maschile di beach volley. Leonardo e Laura si sono conosciuti nel 2013 ed insieme hanno avuto una ... Leggi su velvetgossip

