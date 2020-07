Autorizzata la ripresa delle attività degli spettacoli viaggianti a Cagliari (Di lunedì 27 luglio 2020) Con Ordinanza n.42 del 27 luglio 2020, a far data dal provvedimento e fino al 31 luglio 2020, il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha autorizzato, su tutto il territorio comunale, la ripresa delle attività degli spettacoli viaggianti, limitatamente alle singole attrazioni all’aperto prive di interattività dell’utente, con attrezzature e spazi. L’esercizio delle attività degli spettacoli viaggianti è subordinato all’osservanza da parte dell’impresa, delle linee guida di cui all’art.1 della determinazione 586 protocollo 15804 del 06/07/2020 della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità ... Leggi su laprimapagina

