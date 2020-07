Autorità australiana accusa Google di aver ingannato utenti per consenso su dati personali (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Inganno ai danni dei propri utenti per ottenere il consenso all’uso di dati personali per veicolare pubblicità mirate. È l’accusa lanciata dall’Autorità australiana a tutela della concorrenza e dei consumatori (Accc) a Google con l’annuncio dell’apertura di un procedimento legale contro il gigante del web. Secondo l’Accc, la compagnia californiana ha ingannato i consumatori nel momento in cui, nel 2016, non li ha informati correttamente e non ha ottenuto il loro consenso esplicito informato in merito alla decisione di iniziare a combinare i dati personali degli account Google degli utenti con ... Leggi su quifinanza

