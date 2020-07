Aurora Ramazzotti, “il confronto con mia madre Michelle Hunziker, una grande sofferenza” (Di lunedì 27 luglio 2020) Arriva un’età, quella adolescenziale in cui è difficile piacersi e gli altri sembrano sempre migliori di noi. Il confronto è inevitabile tra adolescenti e difficile da affrontare ma, quando a confrontarti sono gli altri e dal confronto ti fanno uscire anche perdente, allora è davvero dura da reggere. Aurora Ramazzotti e il confronto con la mamma Michelle Questo è accaduto ad Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker di Eros Ramazzotti che, con estrema sincerità e candore, ha raccontato ciò che le è accaduto e che per lei è stato estremamente doloroso. Aurora ha racconta così: «Ho provato ... Leggi su baritalianews

Dopo aver condiviso sui social una sua foto in cui ha mostrato tutte le imperfezioni della sua pelle, Aurora Ramazzotti ha raccontato di come ha sofferto quando aveva solo 14 anni per via del duro con ...