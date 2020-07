Aurora Ramazzotti: “Avevo 14 anni e dicevano che mamma Michelle era più bella, ho sofferto” (Di lunedì 27 luglio 2020) Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti ha raccontato in un’intervista a “Ogni Mattina” su Tv8 che all’età di 14 anni soffrì molto per colpa di un settimanale di gossip che fece un paragone tra il suo fisico e quello della madre Michelle Hunziker. “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni – ha raccontato Aurora Ramazzotti – Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, ... Leggi su tpi

Notiziedi_it : Aurora Ramazzotti: la foto senza trucco fa il giro del web. Il commento di Michelle Hunziker e Tiziano Ferro - sipsies : RT @Biospyche: 'AURORA RAMAZZOTTI, I BRUFOLI E IL CORAGGIO DI ESSERE VERE' . Intervista ad ADELIA LUCATTINI . Su @drepubblicait . di BENEDE… - LaPensee_Blog : RT @Biospyche: 'AURORA RAMAZZOTTI, I BRUFOLI E IL CORAGGIO DI ESSERE VERE' . Intervista ad ADELIA LUCATTINI . Su @drepubblicait . di BENEDE… - GherardoRufi : RT @Biospyche: 'AURORA RAMAZZOTTI, I BRUFOLI E IL CORAGGIO DI ESSERE VERE' . Intervista ad ADELIA LUCATTINI . Su @drepubblicait . di BENEDE… - biba_bobini : RT @Biospyche: 'AURORA RAMAZZOTTI, I BRUFOLI E IL CORAGGIO DI ESSERE VERE' . Intervista ad ADELIA LUCATTINI . Su @drepubblicait . di BENEDE… -