Atletica – Yeman Crippa ricomincia da Cles: primo appuntamento stagionale sui 1500 metri (Di lunedì 27 luglio 2020) È l’ora di tornare in pista per Yeman Crippa. Anche quest’anno, in una stagione così particolare, l’azzurro ha scelto di esordire con una gara sui 1500 metri: appuntamento domani, martedì 28 luglio, a Cles, nel suo Trentino. Il primatista italiano dei 10.000, ottavo ai Mondiali di Doha, ricomincia da una distanza più breve dopo le quattro settimane di raduno in quota a Livigno. Come annunciato, il 23enne delle Fiamme Oro non ha intenzione di puntare subito al record personale (3:37.81 dell’anno scorso a Rabat) che invece potrebbe essere nel mirino il 5 agosto a Rovereto, per andare poi in caccia del record italiano dei 5000 di Totò Antibo, uno degli obiettivi dichiarati del suo 2020, il 14 agosto in ... Leggi su sportfair

CLES – L’Atletica Valli Di Non e Sole organizza il Meeting Dallavo il prossimo martedì che si concentrerà soprattutto su enorme 1500 maschile e un 800 femminile. 1500 dicevamo, che vedrà al via un lin ...

L’estate di Yeman Crippa: ''Super motivato''

Nell’azzurro vivo e intenso di Livigno sta sbocciando la stagione di Yeman Crippa. Circa 600 km nelle gambe in quattro settimane, macinati sulla pista in altura ai 1816 metri ma anche tra i sentieri e ...

