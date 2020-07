Atalanta, Mbappé salterà i quarti di Champions League (Di lunedì 27 luglio 2020) Niente Kylian Mbappé contro l' Atalanta . I nerazzurri, impegnati contro il Paris Saint Germain nei quarti di finale di Champions League , in programma a Lisbona il 12 agosto,, non si troveranno di ... Leggi su quotidiano

SkySport : ULTIM'ORA PSG Kylian Mbappé salterà il match con l'Atalanta 3 settimane di stop per l'attaccante francese… - MaxCallegari : Tre settimane di stop per #Mbappé. Salterà il quarto di finale di Champions contro l’Atalanta. Confermata la sua as… - Eurosport_IT : Kylian Mbappé non ce la fa: out 3 settimane, salterà sicuramente i quarti di finale di Champions League tra PSG e A… - CorSport : #Mbappé, 3 settimane di stop: salta l'#Atalanta ? ?? - AndreaStair : Ma la fortuna dell'Atalanta, che Mbappe si becca una distorsione alla caviglia in amichevole con 1 mese di stop...… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Mbappé CIES, Lautaro Martinez vale più di Ronaldo: Mbappe super star CalcioMercato.it