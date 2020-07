Atalanta, Gasperini: 'Secondo posto? Padroni del nostro destino' (Di lunedì 27 luglio 2020) ... a Lisbona l'Atalanta si giocherà l'accesso alle semifinali di Champions League: 'Stiamo già pensando alla sfida contro il Psg - ancora il Gasp parlando ad Atalanta.it -, il modo migliore per ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Gasperini lancia la #Dea: “Secondo posto? Siamo padroni del nostro destino” #SerieA #ParmaAtalanta #ChampionsLeague https… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Gasperini lancia la #Dea: “Secondo posto? Siamo padroni del nostro destino” #SerieA #ParmaAtalanta #ChampionsLeague https… - Gazzetta_it : #Gasperini lancia la #Dea: “Secondo posto? Siamo padroni del nostro destino” #SerieA #ParmaAtalanta… - ParmaLiveTweet : Atalanta, Gasperini: 'Non facile giocare cosi spesso, Parma ottima squadra' -