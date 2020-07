Atalanta, Gasperini: “Secondo posto dipende da noi. Psg? Ecco cosa dobbiamo fare…” (Di lunedì 27 luglio 2020) "Siamo arrivati alle ultime due partite, siamo padroni del nostro risultato finale", parola di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta ha le idee chiare per quello che sarà il finale di stagione in Serie A non si tira indietro relativamente alla possibilità di arrivare secondi in classifica. Il mister è intervenuto alla vigilia della gara contro il Parma.Gasperini: "Secondo posto dipende da noi"caption id="attachment 581525" align="alignnone" width="495" Gasperini (getty images)/caption"Siamo un po' padroni del nostro destino: vincendo entrambe le ultime due sfide possiamo arrivare secondi", ha esordito senza timore Gasperini. "Non è il traguardo più importante in assoluto per noi perché era fondamentale arrivare in ... Leggi su itasportpress

