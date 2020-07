Atalanta avvisa Inter e Lazio,vuole il secondo posto (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - Lo scontro tra Parma e Atalanta aprirà la 37/a giornata di Serie A: se i ducali sono reduci da due vittorie consecutive, anche la dea non perde dal gennaio 2020, e quindi non è ... Leggi su corrieredellosport

solopallone : Atalanta avvisa Inter e Lazio,vuole il secondo posto - Mediagol : #VIDEO #Milan-#Atalanta, #Gasperini non si nasconde e avvisa #Conte: “Abbiamo un obiettivo…” - news24_napoli : Verso Milan-Atalanta, Pioli avvisa Gasperini: “Siamo diversi rispetto all… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Pioli avvisa l'#Atalanta: 'Siamo un altro #Milan rispetto all'andata. Siamo contati in difesa, il futuro di #Ibrahimovic...'… - SmorfiaDigitale : Pioli avvisa l'Atalanta: 'Siamo un altro Milan rispetto all'andata. Siamo contat... -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta avvisa

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Lo scontro tra Parma e Atalanta aprirà la 37/a giornata di Serie A: se i ducali sono reduci da due vittorie consecutive, anche la dea non perde dal gennaio 2020, e quindi non è ...L'attaccante di Rosario, arrivato al Psg dall'Inter, parla poi della sua prima stagione in Francia, chiusa con 20 reti in 32 incontri. Il riscatto definitivo è arrivato a fine maggio. "Non guardo mai ...