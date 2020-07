Assalto a portavalori pensioni con mascherina anti-Covid e kalashnikov: rubati 100mila euro (Di lunedì 27 luglio 2020) . La polizia è sulle tracce degli autori del colpo Si sono muniti di cappello, mascherina anti Covid e kalashnikov e hanno assaltato un portavalori delle pensioni, rubando 100mila euro. È quanto accaduto oggi a Livorno, intorno alle 7:20 accanto all’ufficio postale di via … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Adnkronos : #Livorno, assalto a portavalori: rubati 100mila euro per pensioni - CarlottaMiller_ : RT @Adnkronos: #Livorno, assalto a portavalori: rubati 100mila euro per pensioni - Adnkronos : #Livorno, assalto a portavalori: rubati 100mila euro per pensioni - Notiziedi_it : Assalto al portavalori, rubati 100mila euro: erano i soldi delle pensioni - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Livorno, assalto a portavalori: rubati 100mila euro per pensioni -