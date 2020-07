Arturo Cavaliere eletto nuovo presidente della Sifo (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie (Sifo) ha rinnovato le proprie cariche istituzionali: il nuovo presidente della Società è Arturo Cavaliere. A lui si affiancano Alessandro D’Arpino (vice-presidente), Marcello Pani (segretario nazionale), Maria Ernestina Faggiano (tesoriere) e cinque consiglieri Paolo Abrate, Emanuela Omodeo Salè, Paolo Serra, Ugo Trama e Adriano Vercellone. L’elezione del presidente è avvenuta all’unanimità e segna l’avvio di un nuovo quadriennio (2020-2024) nella vita di una delle più importanti società scientifiche italiane. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Arturo Cavaliere

AboutPharma

La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO) ha rinnovato le proprie cariche istituzionali: il nuovo presidente della Società è Arturo ...(di Arturo Minervini) - Zero voglia, che di per sé è già una colpa. Lo è ancora di più per Arek Milik, che con tempo sprecato ha un credito di circa due anni e di pause proprio non potrebbe concederse ...