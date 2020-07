Arthur rompe con il Barcellona: il futuro acquisto della Juve non vuole giocare in Champions (Di lunedì 27 luglio 2020) Arthur ha deciso di non presentarsi ai test anti Coronavirus e vorrebbe saltare la Champions League in vista della Juventus In casa Barcellona è scoppiato definitivamente il caso Arthur. Il centrocampista brasiliano, già acquistato dalla Juventus nell’ambito dell’operazione legata al passaggio in blaugrana di Miralem Pjanic, non si è presentato questa mattina ai test anti Coronavirus. Inoltre, come riportato dal quotidiano Sport, Arthur avrebbe già comunicato al Barça l’intenzione di voler restare in Brasile nel mese di agosto, senza disputare la Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Todomercadoweb : RT @giaco_iaco: ??#Arthur rompe con el #FCB: no jugará la Champions y la #Juventus le espera en Turín ya a finales de agosto Arthur rompe c… - giaco_iaco : ??#Arthur rompe con el #FCB: no jugará la Champions y la #Juventus le espera en Turín ya a finales de agosto Arthur… - sportface2016 : #Barcellona, Arthur, nuovo acquisto della #Juventus, non si è presentato per i test di #COVID?19 e ha annunciato al… - bIacksIupin : e chiaramente c’è arthur che rompe il cazzo - IgorRossi93 : @elpasto2327 @cirtnecj Otimo. A principio, il 4° nome di un Cc con Benta, Rabiot e Arthur. Il ultimo é bravo. Ma se… -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur rompe Barcellona, Arthur rompe con il club: non si presenta ai test per la ripresa Sportface.it Juventus, caso Arthur a Barcellona

Arthur, prossimo giocatore della Juventus, non se la sta certo passando altrettanto bene nelle sue ultime settimane al Barcellona. Infatti, il centrocampista brasiliano avrebbe deciso di rompere defin ...

Barça nel caos, Getafe a pezzi, Siviglia frizzante: finita la Liga, il punto sulle euroavversarie

La quiete dopo la tempesta. Giovedì sera Leo Messi sembrava aver licenziato Quique Setien, ieri l’ha confermato. I catalani sono usciti con le ossa rotte dallo sprint per la Liga. A marzo erano a +2 s ...

Arthur, prossimo giocatore della Juventus, non se la sta certo passando altrettanto bene nelle sue ultime settimane al Barcellona. Infatti, il centrocampista brasiliano avrebbe deciso di rompere defin ...La quiete dopo la tempesta. Giovedì sera Leo Messi sembrava aver licenziato Quique Setien, ieri l’ha confermato. I catalani sono usciti con le ossa rotte dallo sprint per la Liga. A marzo erano a +2 s ...