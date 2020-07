Antonella Elia, un’altra batosta a Temptation Island: non ha più parole dopo quello che ha visto (Di lunedì 27 luglio 2020) La scorsa settimana abbiamo lasciato Antonella Elia disperata e in lacrime a Temptation Island. La showgirl, seduta sul famoso tronco davanti a Filippo Bisciglia e alle sue compagne d’avventura, ha assistito a quello che mai si sarebbe aspettata dal suo Pietro: il video in cui lui ammette il bacio con una delle single. Al falò e dopo, quando è tornata al villaggio, Antonella era fuori di sé. “Che disgusto. Che schifo, non mi metto mai più con un uomo per il resto della mia vita, mai più”, ha detto piangendo tra le braccia dell’amica Manila Nazzaro. “Pietro è meglio che non si avvicini più a casa mia, gli faccio trovare quei quattro stracci che ha fuori dalla porta. Quando Fabiano (il suo ex, ... Leggi su caffeinamagazine

