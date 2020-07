Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 3-7 Agosto 2020: Annabelle Seduce Paul! (Di lunedì 27 luglio 2020) Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 3 a venerdì 7 Agosto 2020: Annabelle, decisa a seppellire il segreto della morte di Romy, droga Paul! Anticipazioni Tempesta d’amore: Annabelle si procura della droga per sedurre Paul, mentre Christoph scopre la verità sulla morte della dolce Romy! Bela e Lucy fingono di essere fidanzati, mentre Eva ha le prime contrazioni! Nel frattempo, Natascha è triste per la partenza di Walter, suo padre! Tutte le verità, anche le più “crude” e terribili, vengono sempre a galla ed a dimostrarlo sono i nuovi appuntamenti di Sturm der Liebe! Le Anticipazioni ... Leggi su uominiedonnenews

Paul è sconvolto dalle supposizioni di Michael e in un primo momento arrabbiato lo caccia via in modo violento e poi ancora sotto shock si rifugia tra le braccia di Lucy con la quale l’intesa cresce s ...Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore Michael avrà un’intuizione sulla morte di Romy. Il medico inizierà a pensare che la ragazza sia stata avvelenata con delle erbe. Natascha si ricorderà che, p ...