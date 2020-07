Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 3-7 Agosto 2020: Hope Accetta di Sposare Thomas! (Di lunedì 27 luglio 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 3 a venerdì 7 Agosto 2020: Thomas manipola Douglas per ottenere la mano di Hope. La scoperta di Xander! Anticipazioni Beautiful: Xander scopre che è stato Thomas ad uccidere Emma Barber! Hope Accetta di unirsi in matrimonio con il Forrester che non smette di manipolare il piccolo Douglas. Brooke è sconvolta dalla scelta della figlia, mentre Ridge chiede alla moglie di non intromettersi! Scoperte scioccanti, proposte, manipolazioni, scontri e litigi… Le nuove Anticipazioni Beautiful, quelle riguardanti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 3 ... Leggi su uominiedonnenews

