Anticipazioni Beautiful: in vacanza dal 3 agosto! Al suo posto ‘Una Vita”? Verità su Beth in sospeso (Di lunedì 27 luglio 2020) Anticipazioni Beautiful: che cosa ci svelano quelle della settimana prossima? Che proprio da lunedì 3 agosto la celeberrima soap andrà in vacanza almeno fino a dopo Ferragosto! Manca solo che Mediaset renda ufficiale la notizia. A sostituire la storia infinita della famiglia Forrester, dovrebbe essere la telenovela spagnola “Una Vita” (Acacias 38), con un doppio appuntamento dalle 13.40 alle 14.45 circa. Anticipazioni Beautiful: quando Hope e Liam scopriranno che Beth è viva e potranno riabbracciarla? Se “Beautiful” si prende una pausa da settimana prossima, significa che in questa si scoprirà la verità sullo “scambio di culle”? Hope e Liam verranno finalmente a sapere che la loro ... Leggi su pianetadonne.blog

