Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? “Ecco l’uomo della mia vita” (Di lunedì 27 luglio 2020) Questo articolo Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? “Ecco l’uomo della mia vita” . Anna Tatangelo continua sempre e comunque a far parlar di sé. Ma, lasciato Gigi D’Alessio, chi è l’uomo della vita della cantante? La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è ormai terminata da un po’ di tempo. Questa rottura continua però a far parlare e a far discutere, soprattutto il mondo del gossip … Leggi su youmovies

radio7asiago : Now Playng: Anna Tatangelo - Gocce Di Cristallo - rsptorino : Anna Tatangelo - Le nostre anime di notte - MIRASLAVAWOLF : Anna Tatangelo - Libera (Videoclip) - JanBarkhed : Ksenona - Amo La Vita (Anna Tatangelo cover) - RadioNovesei96 : Now Playing: Anna Tatangelo - Guapo (feat.Geolier)#Solo Quelle che Suonano Bene! -