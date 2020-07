Anna Pasternak: «Basta paragonare l’ingrata Meghan Markle alla più dignitosa Wallis Simpson!» (Di lunedì 27 luglio 2020) Anna Pasternak non è nuova a controversie. Il clamore suscitato, negli anni Novanta, dal suo Princess In Love, che per primo rivelò in dettaglio la relazione tra Lady Diana e James Hewitt, quasi pose fine alla sua carriera. A riabilitarla, un anno e mezzo dopo l’uscita del libro, fu la stessa Diana quando ammise il tradimento. A ciò fece seguito il successo di critica di Lara: The Untold Love Story That Inspired Doctor Zhivago, sulla storia d’amore tra il prozio Boris e l’amante Olga Ivinskaya. E ora è la volta di Wallis Simpson, che la Pasternak celebra con fonti incontestabili, rivelandola come una donna del tutto fraintesa dalla storia. Il confronto con Meghan I paragoni tra l’americana pluridivorziata ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Anna Pasternak La scrittrice Anna Pasternak: «Meghan Markle non è come Wallis Simpson!» Io Donna Reali: Kate Middleton è la più amata (mentre Meghan Markle scivola al sesto posto)

Dopo essere stata massacrata dalla rivista «Tatler», la rivista di riferimento dell’alta società britannica, che in un articolo al veleno firmato Anna Pasternak l’aveva definita «pacchiana, litigiosa ...

Dopo essere stata massacrata dalla rivista «Tatler», la rivista di riferimento dell’alta società britannica, che in un articolo al veleno firmato Anna Pasternak l’aveva definita «pacchiana, litigiosa ...