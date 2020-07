ANGI, Manifesto per l’Energia e la Sostenibilità. Intervista a Fabio Bacchini Responsabile Istat (Di lunedì 27 luglio 2020) All’ordine del giorno del tavolo operativo ci sono idee e progetti concreti che hanno trovato massima espressione nelle alte istituzioni dello stato e di alcuni importanti enti privati. L’evento nasce infatti per riportare al centro del dibattito nazionale le tematiche legate all’ambiente, energia e sostenibilità e all’innovazione che orientata in questi settori diventa motore di crescita e sviluppo per il Paese. ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e punto di riferimento in Italia per l’innovazione, onsapevole dell’importanza di tali tematiche, lancia il suo Manifesto per l’energia, con 5 punti programmatici che, con l’occasione, sono stati consegnati nelle mani della Ministra per l’innovazione Paola Pisano e alla Presidente della Cabina di Regia Benessere ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ANGI, Manifesto per l’Energia e la Sostenibilità. Intervista a Fabio Bacchini Responsabile… - zazoomblog : ANGI Manifesto per l’Energia e la Sostenibilità. Intervista a Federico Testa Presidente ENEA - #Manifesto #l’Energ… - romadailynews : ANGI, Manifesto per l’Energia e la Sostenibilità. Intervista a Federico Mollicone Camera… - ENEAOfficial : RT @Angi_tech: ANGI presenta al #Governo, @PaolaPisano_Min e Filomena Maggino il #manifesto per l’energia Il green future passa per il tav… - anna_morisi : RT @rinnovabiliit: ?? Il #manifesto per l’#energia dei giovani innovatori. Il green future di #energia, #ambiente e #sostenibilità passa per… -

Ultime Notizie dalla rete : ANGI Manifesto ANGI, Manifesto per l'Energia e la Sostenibilità. Intervista a Federico Mollicone Camera dei Deputati RomaDailyNews Innovazione e sostenibilità, manifesto per l’energia e l’ambiente in 5 punti

Idee e progetti concreti che hanno trovato massima espressione nelle alte istituzioni dello stato e di alcuni importanti enti privati nel tavolo tecnico istituzionale promosso dall’ANGI ...

Sostenibilità, Angi presenta il manifesto per l'energia. La ministra Pisano: «Innovazione fondamentale per la ripresa»

Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) lancia il suo Manifesto per l'Energia, con cinque punti programmatici consegnati nelle mani della ministra per l'Innovazione Paola Pisano e alla presid ...

Idee e progetti concreti che hanno trovato massima espressione nelle alte istituzioni dello stato e di alcuni importanti enti privati nel tavolo tecnico istituzionale promosso dall’ANGI ...Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) lancia il suo Manifesto per l'Energia, con cinque punti programmatici consegnati nelle mani della ministra per l'Innovazione Paola Pisano e alla presid ...